DEM Parti heyetinden Emek Partisi'ne ziyaret

Dem Parti heyeti, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'ı ziyaret etti.

Dem Parti heyetinde, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.

Ziyaret, Emek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Aslan, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, bir futbol karşılaşmasında eski milletvekili Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahürat yapılmasını kınadı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, içinde bulunulan sürecin her kesimin ve her siyasi partinin desteğini gerektirdiğini ifade etti.

Buldan, yarın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret edeceklerini söyledi.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar da Emek Partisi ile yapılan görüşmeyi değerli bulduklarını ifade etti.