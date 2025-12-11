DEM Parti heyeti Bahçeli'yi ziyaret edecek
DEM Parti heyeti, yarın DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Ziyaretlerin saatleri ve yerleri belirlendi.
Dem Parti heyeti, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret edecek.
DEM Parti'den yapılan açıklamada, "İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, 12 Aralık Cuma saat 11.00'de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret edecektir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika