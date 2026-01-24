Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, basın açıklaması yaptı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, basın açıklaması yaptı
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Suriye'nin Haseke kentine gerçekleştirdikleri ziyareti ve ateşkesin uzatılmasını olumlu bulduklarını ifade ettiler. Hatimoğulları, ortak mutabakata uyulması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Suriye gündemine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Parti genel merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Hatimoğulları, Suriye'nin Haseke kentine gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin bilgi verdi.

Suriye'de ateşkesin uzatılmasını son derece olumlu bulduklarını söyleyen Hatimoğulları, "Ortak mutabakata herkesin uyması gerekiyor. Sahada çatışma ve silahların konuşması Suriye'nin geleceği açısından son derece tehlikeli. Bu tür mutabakatlar savaş, saldırı, zaman kazanma ve oyalama taktiğine dönüşmemeli. Mutabakat hayata geçirilmeli ve uygulanmalıdır." diye konuştu.

Hatimoğulları, Suriye hükümetinin bütün kesimlere eşit yaklaşmasının önemine dikkati çekti.

Bakırhan ise ateşkese uyulması gerektiğini kaydetti.

