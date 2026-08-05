DEM Parti'den çerçeve yasa imzası

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yapılacak "çerçeve yasa" teklifine imza verdi.

Eş Genel Başkanlar Hatimoğulları ve Bakırhan ile partinin TBMM Adalet Komisyonu ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri Meral Danış Beştaş, Cengiz Çiçek ve Saruhan Oluç, çerçeve yasa teklifine ilişkin parti grubunda toplantı yaptı.

Toplantı sonunda Hatimoğulları ve Bakırhan, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" metnini imzaladı.

Görüşme sonunda gazetecilere açıklama yapan DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Eş genel başkanlar, grup başkanvekilleri, Adalet Komisyonu ve Milli Dayanışma Komisyonu temsilcileri ve İmralı heyeti imza attı." dedi.

DEM Parti'li milletvekillerinin imzaları AK Parti Grubu'na ulaştı.

Kaynak: AA