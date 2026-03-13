DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Şırnak'ta "Halk Buluşması"na katıldı Açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Şırnak'ta 'Halk Buluşması'na katıldı Açıklaması
Tuncer Bakırhan, Cizre'deki halk buluşmasında dünyada adaletin sağlanmadığını ve savaşların hâkim olduğunu belirtti. Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe ulaşması için birlik ve mücadele çağrısı yaptı.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Halk Buluşması"na katıldı.

Bakırhan, bir düğün salonunda düzenlenen "Halk Buluşması" programında yaptığı konuşmada, kutsal kitaplarda yazılan hukuk ve adaletin şu anda dünya toprakları üzerinde geçerli olmadığını söyledi.

Doktorda tedavi görmesi gereken 3-5 kişinin dünyaya yön verdiğine dikkati çeken Bakırhan, "Bir gün parmağını uzatıyor Suriye'de savaş başlıyor, diğer gün uzatıyor Irak'ta savaşı başlatıyor. İşte dün hepinizin şahit olduğu gibi İran'da bir savaş başlattılar. Ukrayna'da, Lübnan'da, Yemen'de, dünyanın her yerinde bu kutsal ramazan ayında savaş, şiddet ve çatışma var. Dünyada güçlü olanların yoksul olanları, statüsü olmayanları ezdiği bir süreçte yaşıyoruz." diye konuştu.

Bakırhan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de "Türkiye'de başlayan süreç inşallah sizin birliğinizle, beraberliğinizle, mücadelenizle başarıya ulaşacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Abidin Yel
