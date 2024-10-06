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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Bursa'da STK Temsilcileriyle Buluştu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Bursa'da STK Temsilcileriyle Buluştu
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Tuncer Bakırhan, Bursa'da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek, yeni anayasa önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca, temel sorunları dinledi ve sivil anayasa gerekliliğini vurguladı.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bursa'da bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakırhan, Yıldırım ilçesindeki bir restoranda gerçekleşen buluşmada, çok sayıda ilde toplumun birçok kesimiyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Esnaf, emekli, çiftçi, işçi ve öğrencilerle buluşarak onların sıkıntılarını dinlediklerini belirten Bakırhan, "Şimdi 'Yeni anayasa yapalım' diyorlar. İçimizde 'eski anayasa kalsın' diyen var mı? Yok. Sivil anayasa yapalım. Bu zaten 12 Eylül'ün ruhunu taşıyan bir anayasadır." ifadesini kullandı.

Toplantıda, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ve Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ile bazı belediye başkanları ve partililer yer aldı.

Bakırhan, daha sonra Osmangazi ilçesindeki bir düğün salonunda partisince düzenlenen "Ekmek ve Adalet Buluşmaları" programına katıldı.

Kaynak: AA / Cem Şan - Politika

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