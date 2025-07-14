DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan'ın özgür olmasını istiyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan'ın özgür olmasını istiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan'ın özgür olmasını istiyor
Haber Videosu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan çıkmak gibi bir ısrarının olmadığını, ancak PKK'nın ise böyle bir talebinin bulunduğunu söyledi. Hatimoğulları, "Kendisinin öyle bir ısrarı tabii ki olmadı. Ama örgütün öyle bir talebi var. Kendisinin özgür olmasını istiyor. Onu şart olarak sunuyorlar" dedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"OVADA SİYASET YAPMAK İSTİYORLAR"

Hatimoğulları, silah bırakma kararı alan PKK mensuplarının Türkiye'ye dönerek demokratik siyasete katılmak istediklerini söyledi. Halk TV canlı yayınında konuşan Hatimoğulları, "Bizler de bugüne kadar silahı elinde tutmuş olanlar 'Ovada siyaset yapmak istiyoruz' dediler. Sivil hayata dahil olmak, demokratik siyasete entegre olmak istiyorlar. Yeni bir sayfanın açılmasını talep ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR"

Silah bırakan PKK'lıların Türkiye'ye döndüklerinde tutuklanma riskiyle karşı karşıya kalacaklarını belirten Hatimoğulları, bu sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Hatimoğulları, "PKK'lılar geldikleri zaman tutuklanacaklarsa gelemezler. O yüzden doğal olarak, somut adımların arasında silah bırakan kadrolar için yasal düzenleme yapılmalı" dedi.

"PKK ÖCALAN'IN ÖZGÜR OLMASINI İSTİYOR, ONU ŞART OLARAK SUNUYORLAR"

Abdullah Öcalan'ın herkesle görüşebileceği kanalların açılması gerektiğini savunan DEM Parti Eş Genel Başkanı, "Mesela o gazetecilerin gelmesini istiyor. Röportajlar vermek istiyor. Bu süreci kamuoyuna daha güçlü anlatmak istiyor" dedi.

Öte yandan, Öcalan'ın İmralı'dan çıkmak gibi bir ısrarının olmadığını belirten Tülay Hatimoğulları, PKK'nın ise bu yönde bir talebinin bulunduğunu söyledi. Hatimoğulları, "Kendisinin öyle bir ısrarı tabii ki olmadı. Birey ve toplum özgürlüğüyle bağladı kendisi. Ama örgütün öyle bir talebi var. Kendisinin özgür olmasını istiyor. Onu şart olarak sunuyorlar" diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış

Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Ardına bakmadan kaçmış
CHP'den dikkat çeken Manavgat hamlesi! Üyelikleri askıya alındı

CHP, tutuklanan belediye başkanının üstünü çizdi
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı

Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: Çok sayıda ölü var
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı

Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklandı
Haberler.com
500

Yorumlar (42)

Haber YorumlarıEmrah Cınar:

dakka 1 gol bir

Yorum Beğen315
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet:

özerk bölge demediler daha. ha birde bayraklarının tanınması. ha birde...

Yorum Beğen265
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYavuz Aybars:

artık ihtiyaç ları yok ki yeni bayrak ları ile sadece isimleri değişik.

yanıt20
yanıt3
Haber YorumlarıHacı Turan:

Ne bekleniyirdu.Biz hata yaptık bizi affedin mi?Birkez daha anladık ki Terör örgütüyle anlaşma olmaz olamaz.

Yorum Beğen226
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısehmus nisa:

Hapse aranda hapiste yatanında haklı yablarını kabullenmek gerekli artık. Yıllardır dökülen kanı nesillere miras bırakılmamalıdır. Canı yanan herkes erdemlik göstermeli ve aynı acıyı bir başkasının yaşamasını istememelidir. Demokratik bir alt yapı hazırlanıp siyasi zeminde yaralar sarılmalıdır. Kanla savaşla beslenen vampirlerin kışkırtmalarına aldanılmamalıdır. Kürtlerle bir olunup tüm Mezopotamya topraklarını Türkiye topraklarına katıp (Suriye,ırak ve İran bölgeleri) konfederalizm sistemine geçilmelidir. Bir sonraki süreçte Osmanlı döneminde kaybedilen toprakları peyder pey Türkiye sınırları içine alınmalıdır.

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme107
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkonak.mar47:

dediklerini anlayacak bir kitle yok Türkiye de:))

yanıt25
yanıt17
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

BIRAKIN VALLA!! BIRAKIN VE SEYREDIN, NE OLACAGINI

Yorum Beğen125
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Tüm 42 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi! İçinden çıkanlar şoke etti

PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara! İçinden neler çıktı neler
78 kişiyi ölüme böyle götürmüşler: 'Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim' dediler

Otel müdüründen 78 kişiyi ölüme götüren talimat
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecek

Süreçte kritik dönemeç sonrası DEM Parti'den yeni adım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.