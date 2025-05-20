DEM Parti'den Siyasi Partiler Arası Diyalog Çağrısı

Dem Parti'den siyasi parti ziyaretlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Siyasi partiler arası diyaloğun güçlendirilmesi ve TBMM çatısı altında barış ve çözüm için atılacak adımlar ele alındı" denildi.

Dem Parti'den siyasi parti ziyaretlerine ilişkin açıklama yapıldı. DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyetin bugün CHP ve Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, "Güncel sorunlara dair fikir alışverişinde bulunulan görüşmeler oldukça verimli geçti. Her iki ziyarette de Türkiye'nin demokratik geleceği, Abdullah Öcalan ile parti heyetimizin gerçekleştirdiği son görüşme ve PKK'nın 12 Mayıs'ta ilan edilen kongre kararları değerlendirildi. Ayrıca, siyasi partiler arası diyaloğun güçlendirilmesi ve TBMM çatısı altında barış ve çözüm için atılacak adımlar ele alındı. Bu çerçevede TBMM'de tam yetkili bir komisyonun kurulmasının ve siyasi partilerin bu sürece etkin katılımını sağlayacak bir yöntemin esas alınmasının önemli olduğu paylaşıldı. Siyasi istişarelerimiz, 23 Mayıs 2025 Cuma günü Gelecek Partisi ziyaretiyle devam edecek. Demokratik uzlaşı ekseninde, tüm siyasi partilerle görüşmelerimizi sürdürmeyi planlamaktayız" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA