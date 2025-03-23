Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
Bakan Tunç: Sorumluluk makamında olanlar yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmalı

"Soruşturma sürüyor" diyen Bakan Tunç'tan dikkat çeken çağrı
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Tutuklama kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklandı

İBB soruşturmasında 2 belediye başkanına tutuklama

DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Ekrem İmamoğlu tutuklanmasının, halkın iradesine yönelik açık müdahale olduğunu belirterek, "Bu bir hukuk değil, adeta intikam operasyonudur. Bu karar, demokratik siyaseti tasfiye etme, muhalefeti susturma ve toplumu sindirme girişimidir" ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet almak", "irtikap" ve "kişisel verileri ele geçirmek" suçlarından 5 şüpheli, "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak" ve "rüşvet vermek" suçlarından ise 84 zanlının tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikteki işlemleri sona erdi. Hakimlik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 48 şüphelinin tutuklanmasına hükmederken, 41 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı. Başsavcılığın bazı serbest bırakma kararlarına itiraz edeceği öğrenildi.

"SİNDİRME GİRİŞİMİ"

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, tutuklama kararlarına, "Bu bir hukuk değil, adeta intikam operasyonudur. Bu karar, demokratik siyaseti tasfiye etme, muhalefeti susturma ve toplumu sindirme girişimidir" ifadelerini kullandı.

Beştaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklanması, halkın iradesine yönelik açık bir müdahaledir, kabul etmiyoruz. Bu bir hukuk değil, adeta intikam operasyonudur. Yargı ve hukukun araçsallaştırıldığı bir ülkede adalet olmaz; yalnızca baskı, zorbalık ve zulüm olur. Bu karar, demokratik siyaseti tasfiye etme, muhalefeti susturma ve toplumu sindirme girişimidir. Demokrasiye kelepçe vurmaya çalışmaktır. Ama biz bunu defalarca gördük. Ne halkın iradesini gasp etmeye çalışanlar kazandı, ne de baskıyla hakikat örtülebildi. Bu hukuksuzluğa sessiz kalmayacağız. Demokrasiye, barışa sahip çıkacağız, dayanışmayla direnecek, kararlılıkla mücadele edeceğiz."

DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
Kaynak: ANKA / Abdullah Karlıdağ - Politika
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTürk:

sen hiç konuşma bayan surata bak…

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdıyamanlı Kutalmış :

Bu açıklamaya Yeni ortakların kızmasın..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title