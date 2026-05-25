DEM Parti CHP grubunu ziyaret etti
DEM Parti heyeti, TBMM'de CHP grubunu ziyaret etti. Görüşmede DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel yer aldı.
DEM Parti heyeti CHP grubunu TBMM'de ziyaret etti. DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak milletvekili Ayşegül Doğan ve Batman milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki CHP'yi ziyaret etti. CHP grup Başkanı Özgür Özel DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı