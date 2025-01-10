DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi eş başkanlarının gözaltına alınmasına ilk tepki

Mersin'in Akdeniz Belediyesi'nde DEM Parti yönetimindeki eş başkanlar Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile 4 meclis üyesi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

"KAYYUM ATANDI" İDDİASI

Belediye binasında yapılan arama sırasında polislerin bina önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı kaydedilirken Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanıp atanmadığına yönelik herhangi resmi bir açıklama ise gelmedi.

DEM PARTİ'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

DEM Parti de yaptığı yazılı açıklamayla Akdeniz Belediyesi eş başkanları ile meclis üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"SORUŞTURMANIN 2024 YILINA AİT OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Yapılan açıklamada "AK Parti iktidarı halk iradesine karşı darbeci pratiklerinden vazgeçmiyor. Sabah saatlerinde Mersin Akdeniz Belediyesi EşBaşkanlarımız Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan ile 4 belediye meclis üyemiz gözaltına alındı. Halkın belediyesi daha önceki örneklerden tanık olduğumuz üzere kolluk marifetiyle ablukaya alındı, belediyeye giriş çıkışlar engellendi. Gözaltı ve kayyım gerekçesi yapılan soruşturmanın 2024 yılına ait olduğu söyleniyor.

"HER YERDE KAYYIMCI ANLAYIŞA KARŞI DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu yöntemlerin tamamını iktidarın yıllardır halk iradesine karşı yürüttüğü darbe pratiklerinden gayet iyi biliyoruz. İçeride ve dışarıda Kürt düşmanlığı yürüten, halk iradesine tahammül edemeyen iktidar ne yaparsa yapsın daha büyük kaybetmeye mahkumdur. Her yerde bu kayyımcı anlayışa karşı durmaya, halkımızın iradesini savunmaya devam edeceğiz."