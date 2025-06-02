DEM Parti'de Meclis Başkanvekili Pervin Buldan olarak belirlendi
DEM Parti, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından yapılan Kapalı Meclis Grup Toplantısında Pervin Buldan'ı Meclis Başkanvekili olarak seçti.
Dem Parti'de, bugün yapılan Kapalı Meclis Grup Toplantısında Meclis Başkanvekili Pervin Buldan olarak belirlendi.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşamını yitirmesinin ardından DEM Parti, Kapalı Grup Toplantısında Meclis Başkanvekilini belirledi. DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan'ın Meclis Başkanvekili olarak belirlendiği duyuruldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika