DEM Parti'de köklü yenilik iddiası: Partinin adı değişiyor, yönetim tek isim hariç yenileniyor

DEM Parti'de "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında büyük bir dönüşüm planladığı iddia edildi. Parti adının değiştirilmesi, bileşen yapıların kapatılması ve kadrolarda yenilenme gündemde. Yeni isimde 'Demokratik Cumhuriyet' ifadesinin yer alması hedefleniyor. Parti yönetiminde ise Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın görevine devam edeceği, ancak diğer kadrolarda ciddi bir yenilenmeye gidileceği belirtiliyor.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Dem Parti'de kapsamlı bir dönüşüm planlandığı öne sürüldü. Parti adının değiştirilmesi, bileşen yapıların kapatılması ve kadrolarda yenilenmeye gidilmesi gündemde.

YENİ İSİMDE "DEMOKRATİK CUMHURİYET" VURGUSU

Ortak raporun kabul edilmesiyle sürecin yasal ve hukuki zemine taşındığı belirtilirken, parti yönetiminin isim değişikliği üzerinde çalıştığı ifade edildi. Yeni isimde "Demokratik Cumhuriyet" ifadesinin yer almasının hedeflendiği aktarıldı.

Habertürk'ün haberine göre parti yetkilileri, "Cumhuriyet" kavramının yeniden anlamlandırılması gerektiğini savunurken, silah yerine bilim ve demokrasinin ön plana çıkarılması gerektiğini dile getiriyor. Değişikliğin, partinin Türkiye genelinde daha geniş bir seçmen kitlesine ulaşma hedefiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

BİLEŞEN YAPILAR KAPATILACAK

Yeni dönemde siyasetin tek çatı altında yürütülmesi planlanıyor. Bu kapsamda Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) gibi yapıların kapatılması öngörülüyor.

Seçim sürecine de yansıması beklenen değişiklikle, sol bileşenlerin tek parti çatısı altında siyaset yapacağı; DEM Parti listelerinden seçilen milletvekillerinin başka bir partiye geçiş yapamayacağı ifade ediliyor.

KADROLARDA YENİLENME

Parti yönetiminde de değişim planlanıyor. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın görevine devam edeceği, ancak diğer kadrolarda ciddi bir yenilenmeye gidileceği belirtiliyor. Kongrenin yaz aylarında yapılması planlanırken, tarihin sürecin seyrine göre netleşeceği kaydediliyor.

