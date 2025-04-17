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DEM Parti, Adalet Bakanı ile İmralı Heyeti Görüşmesini Erteledi

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DEM Parti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İmralı Heyeti'nin planlanan görüşmesinin Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Yeni randevu tarihi önümüzdeki hafta paylaşılacak.

Dem Parti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İmralı Heyeti'nin yapacağı görüşmenin ertelendiğini açıkladı.

Dem Parti'den yapılan açıklamada, "Cuma günü Adalet Bakanı ile İmralı Heyeti'nin yapacağı görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ve partimizin bütün yöneticilerinin hastanede olması nedeniyle ertelendi. Önümüzdeki hafta yeni randevu tarihi netleştiğinde paylaşacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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