DEM Parti, Adalet Bakanı ile İmralı Heyeti Görüşmesini Erteledi

Dem Parti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İmralı Heyeti'nin yapacağı görüşmenin ertelendiğini açıkladı.

Dem Parti'den yapılan açıklamada, "Cuma günü Adalet Bakanı ile İmralı Heyeti'nin yapacağı görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ve partimizin bütün yöneticilerinin hastanede olması nedeniyle ertelendi. Önümüzdeki hafta yeni randevu tarihi netleştiğinde paylaşacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA