DEM'li Gergerlioğlu, Mahiroğlu soruşturmasında TMSF'nin kayyum atamasını eleştirdi

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DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarıyla gündemi değerlendirdi.

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen mali suçlarla ilgili soruşturma kapsamında, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasını eleştirdi.

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğünü hatırlatan Gergerlioğlu, sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik iddialarla ilgili kimsenin hesap vermediğini öne sürdü.

Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı, basına sansür uygulandığını iddia etti.

Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen mali suçlarla ilgili soruşturma kapsamında, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atandığını anımsatan Çakı, halkın haber alma hakkının engellenemeyeceğini söyledi.

Çakı, sermaye piyasalarındaki işlemlerle ilgili soruşturmaları hatırlatarak, paranın iade edilmesinin kimseyi aklamayacağını dile getirdi.

TBMM'de muhalefet partilerinin araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergelerinin reddedildiğini aktaran Çakı, "Bir konuda araştırma komisyonu kurulması istenmiyorsa ya olay sıradan görüldüğü içindir ya da üstü örtüldüğü içindir." dedi.

Kaynak: AA