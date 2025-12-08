DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşması sırasında ilginç anlar yaşandı.

BAHÇELİ, BAKIRHAN'I ALKIŞLADI

Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine geniş yer ayıran Bakırhan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaşam ve çalışma şartları sağlanması gerektiğini" söyledi. Bahçeli de, konuşmasının sonunda Tuncer Bakırhan'ı alkışladı.

BAKIRHAN'DAN BAHÇELİ'YE "ÇAY" DAVETİ

Daha sonra MHP lideri Bahçeli, Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yanına giderek tokalaştı. Bahçeli ayaküstü sohbet ettiği Bakırhan'ı konuşmasından dolayı tebrik etti.

"SİZİ YORMAYALIM"

Tuncer Bakırhan ise Bahçeli'yi çaya davet etti. Bahçeli çay davetine, "Estağfurullah, sizi yormayalım. Başarılar, Allah yardımcınız olsun" yanıtını verdi.