Haberler

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye "çay" daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti Haber Videosunu İzle
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM'deki bütçe görüşmelerine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşmasını alkışladı. Bakırhan ise kuliste kendisini tebrik eden Bahçeli'yi çaya davet ederken, MHP lideri, "Estağfurullah, sizi yormayalım." yanıtını verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşması sırasında ilginç anlar yaşandı.

BAHÇELİ, BAKIRHAN'I ALKIŞLADI

Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine geniş yer ayıran Bakırhan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaşam ve çalışma şartları sağlanması gerektiğini" söyledi. Bahçeli de, konuşmasının sonunda Tuncer Bakırhan'ı alkışladı.

BAKIRHAN'DAN BAHÇELİ'YE "ÇAY" DAVETİ

Daha sonra MHP lideri Bahçeli, Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yanına giderek tokalaştı. Bahçeli ayaküstü sohbet ettiği Bakırhan'ı konuşmasından dolayı tebrik etti.

"SİZİ YORMAYALIM"

Tuncer Bakırhan ise Bahçeli'yi çaya davet etti. Bahçeli çay davetine, "Estağfurullah, sizi yormayalım. Başarılar, Allah yardımcınız olsun" yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Bahis soruşturmasında Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı

Süper Lig devinin topçusu ve eski başkan tutuklandı
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıVatandaş:

yıllardır özlediğimiz görüntüler, inşallah amasız, fataksız sonuçlar alırız tüm vatandaşlarımızla

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet emin günen:

Bahçeli eski kurt Kürtleri kandimak için elinde geleni yapmaya çalışıyor, hiçte samimi değil.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

bırakın silahlari teslim olun

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSait Paşa:

Eee teslim olsunlar peki Kürt çocuklarına anadilde eğitim hakkı verilecekmi?

yanıt21
yanıt27
Haber YorumlarıErkan bayram:

Anadilde eğitim hakkı zaten var. Doğu'da seçmeli Kürtçe derslere veliler çocuklarını göndermiyorlar hatta.

yanıt27
yanıt20
Haber YorumlarıSait Paşa:

Anayasada Kürtlerin ayrı bir halk olduğu belirtilsin, Kürt kültürü ve anadili resmen tanınsın. Kürtlere çoğunlukta olduğu yerlerde kendilerini yönetme hakkı verilsin.

yanıt1
yanıt11
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Gençlerbirliği'nde bahis soruşturması gölgesi! Yeni hoca adayının oğlu PFDK'ya sevk edildi

Gençlerbirliği'nde bahis soruşturması gölgesi
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Bu kez çok kuvvetli geliyor
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Gençlerbirliği'nde bahis soruşturması gölgesi! Yeni hoca adayının oğlu PFDK'ya sevk edildi

Gençlerbirliği'nde bahis soruşturması gölgesi
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Guatemala'da 'Şeytan Ateşi' Festivali'nde Trump kuklaları yakıldı

Yaktıkları kukla, herkesin bildiği bir devlet başkanına ait
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
title