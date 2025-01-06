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DEM'in ziyareti sonrası MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken "hasta mahkum" mesajı

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DEM Parti heyeti ile MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşmenin yankıları sürerken MHP'li Feti Yıldız'ın yaptığı "Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır" paylaşımı büyük dikkat çekti. Çok sayıda kullanıcı "Mesajda Öcalan formülü mü gizli?" sorusunu yöneltti.

28 Aralık Cumartesini günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti sonrasında ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te bir araya geldi.

FETİ YILDIZ'IN MESAJI GÖRÜŞMEYİ GÖLGEDE BIRAKTI

Yaklaşık 40 dakika süren görüşme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'dan gelen bir mesaj bu görüşmeyi bile gölgede bıraktı.

"İNFAZIN GERİ BIRAKILMASI TARTIŞMA KONUSU OLMAMALI"

Feti Yıldız, X'ten yaptığı paylaşımda "Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır. İnsan HaklarıSözleşmelerinde ve Anayasamızın 17. maddesinde belirtildiği üzere; "her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir .

"YAŞAMA HAKKI TÜM HAKLARIN VARLIK SEBEBİDİR"

İnsan hakları içinde değer sırası bakımından ilk sırada yer alan yaşama hakkı diğer tüm hakların varlık sebebidir. Devlet bu hakka saygı göstermekle yükümlü, etkin olarak korumakla görevlidir. Hükümlü ve tutuklular ile gözaltına alınan kişiler bakımından yaşama hakkı özel bir öneme sahiptir. Çünkü, bu kişilerdevletin denetimi ve gözetimi altındadır" ifadelerini kullandı.

DEM'in ziyareti sonrası MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken 'hasta mahkum' mesajı

HERKES AYNI SORUYU SORUYOR

Öte yandan MHP'li Feti Yıldız'ın bu paylaşımı sonrası çok sayıda kullanıcı "Mesajda Öcalan formülü mü gizli?" sorusunu yöneltti.

DEM'in ziyareti sonrası MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken
Kaynak: Haberler.com / Politika
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