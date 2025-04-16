DEM Heyeti - Yılmaz Tunç görüşmesinde flaş gelişme
tv100'de yayımlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk olan TÜRKGÜN Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un DEM Parti heyetiyle cuma günü yapacağı görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiği duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un DEM Parti heyetiyle cuma günü saat 14.00'te bir görüşme gerçekleştireceği belirtilmişti.
GÖRÜŞME ERTELENDİ
Tv100'de yayımlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk olan TÜRKGÜN Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiği duyurdu.
Kaynak: Haberler.com / Politika