DEM Eş Genel Başkanı Bakırhan, Çok Tartışılan "Korucu" Sözleri Hakkında Açıklama Yaptı

DEM Eş Genel Başkanı Bakırhan, Çok Tartışılan 'Korucu' Sözleri Hakkında Açıklama Yaptı
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DEM Eş Genel Başkanı Bakırhan, Çok Tartışılan
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, korucular hakkında yaptığı ve büyük tepki çeken açıklamalar hakkında konuştu. Bakırhan, korucuları işsiz bırakmayacaklarını ve elindeki silahı alıp, köyde hayvan bakmasının daha onurlu bir görev olduğunu belirtmişti. Bu sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve kasıt olmadığını ifade eden Bakırhan, özür diledi. Bakırhan, korucuların mevcut çözümsüzlüğün bir sonucu olduğunu ve Kürt meselesi çözülmediği için ortaya çıktığını belirtti.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan tv100 Özel Röportaj'a konuk oldu, Ana Haber sunucusu Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par'ın "Korucularla ilgili bir açıklama yaptığınız tepki çekti, tartışma yarattı. Korucuları işsiz bırakmayacağız inşallah. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir demeniz, burada onurlu, daha onurlu demeniz çok tepki çekti. Korucular kendini, insanını ezen, kendi insanına silah çeken insanlar mı? " sorusuna DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan şu yanıtı verdi:

"Bence şöyle, bu çok derin bir konu ama tam olarak ifade edememiş olabilirim. En başta onu söyleyeyim. Burada başka bir kasıt yoktu, buna emin olabilirsiniz. Belki hani Türkiye kamuoyu bilmez. Benim ailem şu anda hayvancılıkla uğraşıyor. Biz bütün geçimimizi oradan sağlıyoruz. Muhtemelen karşısında hemşeriler izliyorsa, onlar "evet, öyledir" der. Arılarımız var, hayvanlarımız var, besleriz, satarız. Bütün geçimimiz bizim odur. Yani burada bir kasıt, bir küçümseme, bir aşağılama yok.

Korucular neyin bir sonucudur? Mevcut çözümsüzlüğün bir sonucudur. Kürt meselesi çözülmediği için ortaya çıkan bir zemindir. Bu mesele çözülecekse tabii ki onlara da bir hal yolu bulunmalıdır. Onu demek istedim ama dediğim gibi yanlış…Kalbi kırılan korucular olduysa... Yanlış ifade edilmiş olabilir. Özür dilerim. Yani bir kastım yok, onu bir defa söyledim.

Tam tersine, hani onların yeni süreçte... Nasıl diyoruz ya, işte elinde silah olan yeni militan geldiği zaman ne olacak? Değil mi?"

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
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