Davutoğlu'ndan Muharrem İnce'nin CHP'ye yönelik teklifine sert tepki: Bu sözlere zavallı derim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin CHP'ye yaptığı "Babacan ve Davutoğlu'nu ittifaktan çıkarın, o zaman destek vereceğim" çağrısı için "Zavallı sözler" ifadesini kullandı. Davutoğlu, "Siyasi nezaketsizliği Erdoğan'la yarışıyor. Gayet yakışıyorlar birbirlerine. Yan yana dursalar iyi bir ekip olurlar" diye konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde CHP yönetimine bir teklifte bulunmuş ve "Yüzde 1 oyu bile olmayan Gelecek ve DEVA Partilerini kenara bırakın, kayıtsız destek vereceğim. Benim meselem memleket, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ya da bakanlık filan istemiyorum hiçbir şey istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'DEN TEKLİFE YANIT GELDİ

İnce'nin seçimle ilgili teklifine CHP'nin ne yanıt vereceği merak konusu olurken, dün akşam canlı yayına katılan Grup Başkanvekili Engin Özkoç "Biz kesinlikle sizinle yarışmıyoruz. Aslında sizin de bizimle beraber söyledikleriniz farklı şeyler değil. Sizinle bizim istediğimiz şey eğer Cumhurbaşkanlığı sisteminin yerine parlamenter sistemi getirmekse birlikte yol yürümeliyiz. Biz milletin her sesinin Meclis'te yankılanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İNCE'NİN HEDEFİNDEKİ DAVUTOĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Muharrem İnce'nin hedefindeki iki isimden biri olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise bu sabah katıldığı programda sert ifadeler kullandı. İnce'nin teklifini "Zavallı sözler" olarak yorumlayan Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; "Muharrem İnce Erdoğan'dan iyi ders alıyor. Siyasi nezaketsizliği Erdoğan'la yarışıyor. Gayet yakışıyorlar birbirlerine. Yan yana dursalar iyi bir ekip olurlar. Yani siyasi nezaketsizlikle Erdoğan'la yarışıyor. Muharrem İnce'ye şunu sorayım ben 18 Mayıs 2022, Muharrem İnce Gelecek Partisi Genel Merkezi'ni ziyarete geldi. 'At onları kenara' dediği Davutoğlu'nu ziyarete geldi. İkramda bulunduk, pasta da kestik çünkü partisinin kuruluşunun ikinci yıl dönümüydü. Ve gayet iltifatkâr cümlelerle birbirimize basın toplantısı yaptık. Ne değişti? Neden biliyor musunuz? O haftadan sonraki tabii 29 Mayıs'ta bizim ev sahipliğimizde altılı masa toplandı. Ben bu görüşme öncesinde, aramızdaki fark bu işte.

"HİÇ ÜZÜLMEDİM, BU NEZAKETSİZLİKLERE ALIŞTIK"

Anlamıyor bunu Muharrem İnce gibi kafalar. Çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Kötü bir çıkış yolu bulmuş, tavsiye etmem. Köprüden önce son çıkış. (Siz üzüldünüz mü?) Yok hiç üzülmedim, çünkü bu nezaketsizliklere alıştık. Bu ziyaret öncesinde ben Sayın Kılıçdaroğlu'na söyledim .Bakın bizim siyaset anlayışımız bu. Ben Kılıçdaroğlu'nun haberi olmadan veya onunla istişare etmeden herhangi bir Cumhuriyet Halk Parti ile geçmişi olan biriyle görüşmedim. Sayın Kılıçdaroğlu'na dedim, 'Sayın Muharrem İnce ziyaret etmek istiyor, sizce mahsuru var mı?' Memnuniyetle dedi. Hiçbir sakıncası yok diye. Bizimle Kılıçdaroğlu arasındaki hukuk bu, kendisiyle Kılıçdaroğlu arasındaki hukuk da bu. Gelip bize saygıyla gelecek, saygı da görecek. Bugün kapımı çalsa Erdoğan veya Bahçeli gelse, kim olursa olsun kapıyı aynı şekilde açarım. Bu sözlere zavallı derim."