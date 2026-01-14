Haberler

Ahmet Davutoğlu: 'Komisyon raporu gecikiyor, sanki doktora tezi yazılıyor'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunun gecikmesine dikkat çekti ve sürecin yavaş ilerlemesini eleştirdi.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapora ilişkin, "Komisyon raporu gecikiyor. Sanki doktora tezi yazılıyor, nedir bu? Benim önümde öğrenci olsalar hepsini sınıfta bırakırım, bu kadar süre tanınmaz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Yeni Yol Partisi grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin, "Komisyon çalışmalarında gördüğüm tablo şu; komisyon raporu gecikiyor. Sanki doktora tezi yazılıyor, nedir bu? Benim önümde öğrenci olsalar hepsini sınıfta bırakırım, bu kadar süre tanınmaz. Komisyon kurulduğunda demiştim ki; 'Bu işi 2 ayda bitirin ve 1 Ekim'de sunun. Bütçenin o çatışmalı günlerine bırakmayın.' Ne oldu? Bütçede herkes karşı karşıya geldi, o esnada İmralı ziyareti oldu ve partiler karşı karşıya geldi. Dün grup toplantılarında görülen, sertleşen polemiklere geldik. Hangi vasıf ve kimlikte olursa olsun kimse Türkiye'yi uyaramaz ama kimse de Suriye'deki Kürt kardeşlerimizi düşman gibi göremez. Dengeyi nasıl sağlayacağız, sertleşen bir dil var. Sayın Bahçeli'nin bile dili sertleşiyor, sükunet olmalı, devlet adamlığı çok düşünerek yapılan bir sanattır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
