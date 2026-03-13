Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Şanlıurfa'da iftar programında konuştu Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, " Filistin'deki zulmün arkasında, İran'da 165 küçük kız çocuğumuzun cesedine sebep olan bu katil soykırımcı Netanyahu ve işbirlikçisi Trump, bölgeyi kana bulamakta hiçbir beis görmüyor." dedi.

Davutoğlu, partisince düzenlenen iftar programında, "peygamberler şehri" Şanlıurfa'da, Hazreti İbrahim'in Nemrut zulmüne karşı tek başına direndiğini anımsattı.

Filistin'de, İran'da ve Yemen'de yaşanan zulmün arkasında Nemrut ile Hazreti İbrahim'in mücadelesinin olduğunu dile getiren Davutoğlu, şu anda Gazze'de soykırım olduğunu, İran'a saldırıldığını ifade etti.

Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Dün Lübnan'ın önemli liderlerinden biri beni aradı. 'Ne olur bize yardım edin, Lübnan'da yüzlerce ölü ve güneyden geldiği için evsiz barksız on binlerce Lübnanlı kardeşimiz var' dedi. Filistin'deki zulmün arkasında, İran'da 165 küçük kız çocuğumuzun cesedine sebep olan bu katil soykırımcı Netanyahu ve işbirlikçisi Trump, bölgeyi kana bulamakta hiçbir beis görmüyor. Bugün Gazze yerle bir olduktan sonra Lübnan yerle bir oldu. Yemen yerle bir oldu. Suriye'nin güneyine saldırdılar ve şimdi İran'a saldırıyorlar. Şimdi bunun karşısında biz ne yapacağız? Biliyor musunuz? Abraham anlaşmasına karşı İbrahimi anlaşma yapacağız. Onlar Abraham diyecek, biz İbrahimi diyeceğiz. İbrahimi anlaşmayla Türkleri, Arapları, Acemleri, İranlıları ve Kürtleri birbirine kardeş yapıyoruz. ve sonra bölgedeki bu kardeşliği insanlık adına Müslüman ülkelerden daha çok tepki veren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez gibi, Norveç Başbakanı gibi, Brezilya, Güney Afrika Cumhurbaşkanları gibi bir dünya barışı için İbrahimi anlaşma yapacağız. Hazreti İbrahim'in çizgisinde olan Müslümanlar, Hristiyanlar. Kime karşı? Bu Yahudi, Siyonistlere karşı."

Davutoğlu, Amerika-İsrail komplosuna karşı Şanlıurfa'da ülke liderlerinin katılımıyla Türkiye-İspanya Medeniyetler İttifakı Zirvesi yapılmasını önerdi.