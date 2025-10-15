Haberler

Ahmet Davutoğlu: 'Kimse devletin temel ilkelerini göz ardı ederek ucuz kahramanlığa kalkmasın'

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Rus uçağının düşürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönemin başbakanı olarak kendisiyle yarışa girdiği yönündeki sözlerine ilişkin, "Sayın Özgür Özel'in dediği şeyi söyledim 'talimatı ben verdim' dedim.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün grup toplantısında söylediği Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile yarışa girdiğine ilişkin sözlerini hatırlatarak, "Sayın Özgür Özel, eğer beni tanıyorsanız; ben devlet işleri söz konusu olduğunda hiç kimseyle yarışa girmem, doğru bildiğimi yaparım. Siz Türkiye'de iktidara talipsiniz güya öyle mi? Angajman kuralları nedir, bilir misiniz, bir genelkurmay başkanı nasıl idare edilir bilir misin? Bir savaş söz konusu olduğunda nasıl müdahale edilir, ben size anlatayım. Öğrenmediniz, öğrenmek istemiyorsunuz onun için ezberleri tekrar ediyorsunuz karşımda. Bu Rus uçağı meselesi benim aldığım bir karardır, hiç geri adım atmadım. Neden mi? Rus uçağının düşürülmesi meselesinde iktidar da aynı şeyi yaptı; 'Davutoğlu yaptı' dedi. Halbuki o gün sabah daha ben hiçbir açıklama yapmadan 'Rus uçağını biz düşürdük' diye açıklama yapan Sayın Cumhurbaşkanıydı. Ben Genelkurmay Başkanına talimat verip, 'Rus uçağı demeyin', 'Düşürdük' demeyin dememe rağmen açıklamayı yapan Cumhurbaşkanıydı. O sıra biz Rusya'ya perde arkasından bu işi nasıl yöneteceğimizin müzakeresini yapıyorduk. Başbakan, genelkurmay başkanına talimat verir. Ben de başbakan olduğumdan talimat verdim; 'Suriye hava sahasından bölgemize giren herhangi bir uçak, herhangi askeri bir birlik olursa bana sormanıza gerek yok, vuracaksınız' dedim. Türk hava sahası, kara sahası yol geçen hanı değildir. Bu talimat hiyerarşiye göre sürer. Sayın Özgür Özel'in dediği şeyi söyledim 'talimatı ben verdim' dedim. Çünkü o günlerde bazıları da oradaki pilotu suçladı, Hava Kuvvetlerini suçladı. Ben devlet yönetimi altındaki insanlara talimatı verdiysem onları orta yerde bırakmam. Dedim ki, 'Bu talimatı ben verdim.' Yarışmak için değil Silahlı Kuvvetlerimize güven vermek için, 'arkanızdayım' demek için. Kimse devletin temel ilkelerini göz ardı ederek ucuz kahramanlığa kalkmasın. Sayın Özgür Özel'e de eğer böyle bir konu olursa bizzat bana sormasını rica ederim" diye konuştu.

