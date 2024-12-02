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Davutoğlu: Esad, Erdoğan'a verdiği küstah cevapların bedelini ödüyor

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diyalog çağrılarına verdiği küstah yanıtların bedelini ödediğini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu. Suriye'de son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ESAD, ERDOĞAN'A VERDİĞİ KÜSTAH CEVAPLARIN BEDELİNİ ÖDÜYOR"

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yönelik diyalog çağrıları olduğunu hatırlattı.

Gelecek Partisi lideri, "Esad, küstahça, sayın Erdoğan'ın çağrılarına, cevaplar verdi. Şimdi bu küstah cevapların bir anlamda bedelini ödüyor. Esad, Türkiye ile anlaşarak bir çözüm yoluna gitseydi şu an hala Şam'da etkin konumunu sürdürüyor olabilirdi" dedi.

"KENDİ HALKIYLA SAVAŞMAYI TERCİH ETTİ"

Esad'ın kendi halkına karşı mezhepçi bir yönetim sergilediğini belirten Davutoğlu,, bu tercihlerin sonuçlarının bugün daha net görüldüğünü savundu.

Esad'ın, "Kendi halkıyla savaşmayı tercih ettiğini" dile getiren Davutoğlu, Suriye Milli Ordusu'nun eline geçen Halep'in, "Suriye'nin mezhepçi rejimine karşı olduğunu" ifade etti.

Davutoğlu: Esad, Erdoğan'a verdiği küstah cevapların bedelini ödüyor
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Esad ın bu durumda olmasından senin hiç mi payın yok?

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Haber YorumlarıAhmet Yasin:

Eyvallah Ahmet hocam Allah razı olsun.Yüzde yüz katılıyorum size.

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Haber YorumlarıAkıl:

Çapsız küçük enişte , senin stratejik derinliğinden başımıza geldi bu suriye işleri. Hayal dünyasında yüzen david oğlu..

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Haber Yorumlarıemin gormecikli:

akıllanıcaz ama nezanan bakalım

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Haber YorumlarıSüleyman Yazar:

aslına rücu ediyorsun herhalde...

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Haber YorumlarıFero Cecen:

erdoganin usagi ahmet

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Haber Yorumlarıuemit delibas:

K MaLIN hatiralari ... ülkeyi ele gecirmek icin her yilana sarildi Davutoğlu ve götü yere yakin babacan ..

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