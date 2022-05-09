Davet ederse gezisine katılacak mı? Abdulkadir Selvi'den İmamoğlu'na yanıt geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın da katılması büyük tartışma yarattı. Olayın yankıları sürerken İmamoğlu'nun "Onu da davet etmek istiyorum" dediği Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'den yanıt geldi.

SELVİ, İMAMOĞLU'NA KAPILARI KAPATTI

Selvi, Hürriyet gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısında İmamoğlu'nun davetine "İmamoğlu beni gezisine davet edemez mi? Eder. Normalde ben gider miyim? Giderim. Ama İmamoğlu'nun içine girdiği tartışmalı durumdan kurtulmak için benim adımı kullanması hiç şık olmadı. Normalde giderim. Ama böyle yaptığı için gitmem. Şimdiye kadar Özal'ı, Demirel'i, Erbakan'ı, Türkeş'i, Çiller'i, Yılmaz'ı, Ecevit'i, Gül'ü, Erdoğan'ı takip ettim. Kılıçdaroğlu'nun gezilerine katıldım. Ama bu olayda bir siyasi çekişmenin öznesi olmak istemedim. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı mücadelesine malzeme olmaya niyetim yok" sözleriyle karşılık verdi.

İMAMOĞLU ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Öte yandan Karadeniz gezisinde gazeteci Nagehan Alçı'nın da yer almasını eleştirenlere "Vız gelir tırıs gider, umurumda değil" sözleriyle karşılık veren İBB Başkanı İmamoğlu özür dilemişti. İmamoğlu, özür açıklamasında "Sadece ve sadece dün bir konuşmada kullandığım 'Vız gelir tırıs' gider sözlerimden dolayı özür diliyorum. Yanlış kurduğum cümleler için özür diliyorum sadece, altını çizeyim" ifadelerine yer vermişti.