Datça'da Cumhur İttifakı Seçim Zaferini Kutladı

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi Datça'da Cumhur İttifakı bileşenleri tarafından konvoy ile kutlandı.

Datça'da Cumhur ittifakı seçim zaferini kutladı

MUĞLA - Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde resmi olmayan rakamlara göre tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi Datça'da Cumhur İttifakı bileşenleri tarafından konvoy ile kutlandı.

Datça Emecik Mahallesi'nde başlayarak Datça merkez Cumhuriyet Meydanı'na kadar konvoy eşliğinde yürüyen vatandaşlar, korna çalarak bayraklar sallayarak tur attılar. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Cumhur İttifakı taraftarları burada Recep Tayyip Erdoğan lehine çeşitli sloganlar atarak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmanın sevincini yaşadılar.

Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu konvoya yaklaşık 150'den fazla araç katıldı.