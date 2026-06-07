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Datça Mesudiye'deki muhtarlık seçimini Arslan kazandı

Datça Mesudiye'deki muhtarlık seçimini Arslan kazandı
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Muğla Datça Mesudiye Mahallesi'nde eski muhtarın kesinleşmiş cezası nedeniyle görevden alınmasının ardından yapılan ara seçimde, vekaleten görev yapan Erdi Arslan 334 oy alarak yeni muhtar oldu.

Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesinde eski muhtarın kesinleşmiş cezası nedeniyle görevden alınmasının ardından yapılan seçimde görevi vekaleten yürüten Erdi Arslan tek aday olarak girdiği ara seçimde yeni muhtar seçildi.

Mesudiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen muhtarlık ara seçiminde, yaklaşık 1 yıldır vekaleten muhtarlık görevini yürüten Erdi Arslan, kullanılan oyların büyük ekseriyetini alarak mahalle muhtarı seçildi.

Yapılan seçimde 357 seçmen sandığa giderken, Erdi Arslan 334 oy aldı. Seçimde 23 oy ise geçersiz sayıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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