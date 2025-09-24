Dağlı: 'Sahada güçlü bir varlık göstermeye devam edeceğiz'

Ak Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Adana'nın 15 ilçesinde ilçe yönetimleri ve mahalle başkanlarıyla bir araya gelerek, "Her zaman hemşerilerimizin yanında olarak, dertleriyle dertlenerek sahada güçlü bir varlık göstermeye devam edeceğiz"dedi.

Ak Parti Adana İl Koordinatörü Mehmet Emin Öz ve İl Başkanı Tamer Dağlı, 15 ilçenin yönetimleri ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Ziyaretlerde, teşkilatın sahadaki çalışmaları ve yol haritası detaylı şekilde ele alınarak birlik ve beraberlik ruhu vurgulandı. Program kapsamında gerçekleştirilen toplantılara İl Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. İlçe başkanlıklarında gerçekleşen buluşmalarda, mahalle teşkilatlarının sahadaki faaliyetleri, vatandaşlara yönelik hizmetleri ve ilçelerin ihtiyaçları detaylı biçimde değerlendirildi.

Mahalle başkanlarının görüş ve önerilerini tek tek dinleyen il koordinatörü Öz, koordinasyonun ve ekip ruhunun önemine dikkat çekti. Yoğun geçen programlar ardından değerlendirmelerde bulunan Öz, AK Parti kurulduğundan beri teşkilatların her zaman seçim varmış gibi ciddiyet ve özveri ile görev yaptığını belirterek, "Millete hizmet yolunda rehberimiz olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak bize düşen; bu kutlu davayı geleceğe taşımak için özveriyle çalışmak, her şartta milletimizin yanında olmak ve birlik ruhunu daima ayakta tutmaktır" dedi.

"Omuz omuza yürümeye devam edeceğiz"

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı'da ilçe teşkilatlarını ziyaretleri sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Dağlı, "Her zaman hemşerilerimizin yanında olarak, dertleriyle dertlenerek sahada güçlü bir varlık göstermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, iç ve dış politikada canla başla mücadele ederken, nerede bir haksızlık varsa karşısında dururken bize yorulmak veya duraksamak yakışmaz. Bu kutlu davanın neferleri olarak, birlik ve beraberlik içinde omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ADANA