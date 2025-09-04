Cumhuriyet Başdanışmanı Saral, savcı cinayeti için CHP lideri Özel'i suçladı

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bir restoranda 19 yaşındaki husumetlisi Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak katledildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral ise savcı cinayeti için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i suçladı. Saral, Kayhan cinayetinden Özel'i sorumlu tutarak "Bu cinayette vicdani sorumluluğunuz var, Özgür Özel. Sözünüz kan oldu!" dedi.

"SALDIRININ ZEMİNİNİ SAVCILARI HEDEF GÖSTERENLER HAZIRLADI"

Saral'ın paylaşımı şöyle: "İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı bıçaklanarak katledildi. Bu alçakça saldırının zeminini, savcıları hedef gösterenler hazırladı! Her kürsüye çıktığınızda yargıyı aşağıladınız, hâkim ve savcıları itibarsızlaştırdınız. Savcı kürsüde kayboldu" diyerek alenen hedef gösterdiniz! Bugün bir savcının kanı döküldüyse, bu sadece bireysel bir saldırı değil, sizin sorumsuz ve tahrik edici dilinizin toplumu getirdiği noktadır.

"SÖZÜNÜZ KAN OLDU"

Bu ülkede kimse sizin siyasi hesaplarınız uğruna ölmemeli! Yargıya parmak sallayanlar, hukuku çökertir. Savcıyı hedef gösterenler, suça ortak olur. Bu cinayette vicdani sorumluluğunuz var, Özgür Özel. Sözünüz kan oldu!"