Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'a ziyarete gitmesi sebebiyle Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11-12 Aralık tarihleri arasında Türkmenistan'a ziyarette bulunacak. Erdoğan'ın yurda dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı'na, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. - ANKARA