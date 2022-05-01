Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kiev'de Zelenski'le görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın da içinde bulunduğu heyet, Ukrayna'nın Başkenti Kiev'i ziyaret ederek devlet yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ

Sözcü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından kabul edildi ve Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile bir toplantı yaptı.

KIRIMLILARLA İFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİLER

Kalın Ukraynalı devlet yetkilileriyle görüşmesinin ardından, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde Türk vatandaşları ve Kırım Tatar Türkleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

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