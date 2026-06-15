Kritik Kabine Toplantısı Başladı
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.49'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda; ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirecek müzakereler, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin hazırlıklar ile Terörsüz Türkiye sürecinin ele alınması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı