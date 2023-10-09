Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
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CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Saat 16.50'de başlayan toplantıda bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı belirtildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika