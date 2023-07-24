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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda, bakanlar kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacak. Toplantının ana gündem maddeleri ise memurlar için toplu sözleşme, tahıl koridoru ve enflasyonla mücadele.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı, saat 15.50'de başladı. Toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı belirtildi. Toplantının ana gündem maddelerinin ise memurlar için toplu sözleşme, tahıl koridoru ve enflasyonla mücadele olduğu öğrenildi. Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Politika

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