Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda, bakanlar kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacak. Toplantının ana gündem maddeleri ise memurlar için toplu sözleşme, tahıl koridoru ve enflasyonla mücadele.