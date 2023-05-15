Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi milletvekili seçildi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, AK Parti'den milletvekili seçildi. İşte yeni dönemde milletvekili seçilen bakanlar.
Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında 13. Cumhurbaşkanı'nı ve TBMM 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için bugün sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi yeni dönemde AK Parti'den milletvekili seçildi.
İŞTE YENİ DÖNEMDE VEKİL OLAN BAKANLAR
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge,
- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa,
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye,
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge,
- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge,
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya,
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir,
- Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge,
- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin,
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge,
- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu,
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri,
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge,
- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş,
- Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun,
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika