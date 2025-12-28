Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "CHP Genel Başkanı Özel'in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA'nın düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanımıza atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır."
Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özel'in bir gazeteye verdiği röportajda Cumhurbaşkanına atfen yaptığı ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ve dezenformasyon niteliği taşıdığını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "CHP Genel Başkanı Özel'in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA'nın düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanımıza atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika