Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "CHP Genel Başkanı Özel'in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA'nın düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanımıza atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika