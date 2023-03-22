Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusu yapan Muharrem İnce'nin eski videosu gündem oldu: Kılıçdaroğlu'nun karşısında asla aday olmam

Politika Haberleri

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığı için adaylık başvuru yapması sonrasında eski bir videosu gündem oldu. 2018 yılında da cumhurbaşkanı adayı olan İnce'nin söz konusu videosunda, "Ola ki kazanamadım. Bundan sonra Kılıçdaroğlu'nun karşısında asla aday olmam. Ben vefalı bir insanımdır." diyor.

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayının ise Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı. İki ismin yanı sıra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya başvuru yaptı.

YENİDEN GÜNDEM OLDU

Seçimlerde Kılıçdaroğlu'na karşı yarışacak eski CHP'li Muharrem İnce'ninse 2018 yılındaki bir videosu yeniden gündem oldu. Bir önceki seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği İnce, katıldığı televizyon programında; seçimi kazanamadığı taktirde bundan sonra Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmayacağını ifade ediyor.

"BEN VEFALI BİR İNSANIMDIR"

İnce'nin o yayındaki sözleri şu şekilde: "Ola ki 24 Haziran'da kazanamadım. Kılıçdaroğlu'nun karşısında asla aday olmam. Ben vefalı bir insanımdır. Kendisiyle asla bir yarışa çıkmam. Benden daha iyi bir cumhurbaşkanı adayı bulursak onu da desteklerim."

Seçim Sonuçları

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Memleket Partisi Muharrem İnce Seçim 2023 Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (4)

Yavuz sivas:

Bunların ipiyle kuyuya inen kuyuda kalir

Cevap Yaz00Yayından Kaldır
Bitlisli:

İşte bu yüzden Kılıçdaroğlu

Cevap Yaz104Yayından Kaldır
tuhaf işler:

Kılıçdaroğlu da Baykal'ın karşısında asla aday olmam demişti değişen bir şey yok yani aynılar

14Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title