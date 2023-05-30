Takvim netleşti! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabinenin yemin edeceği tarih

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, 2 Haziran Cuma günü TBMM'de milletvekillerinin yemin töreni yapılacağını, Cumhurbaşkanı yemininin ise takvime göre 3 Haziran Cumartesi günü gerçekleşeceğini söyledi. Uçum, 4 Haziran'da da cumhurbaşkanı yardımcılarının ve bakanların yemin edeceğini belirterek aynı gün kabinede devir teslim törenin yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, kesin seçim sonuçlarının resmen ilan edilmesinin ardından işleyecek sürece ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Uçum, YSK'nın milletvekili kesin seçim sonuçlarını bugün Resmi Gazete'ye gönderdiğini ve kesin sonuçların ilan edildiğini anımsattı.

"İLK TOPLANTI GÜNÜNÜ TAKİP EDEN 3 GÜN İÇİNDE YEMİN EDECEK"

Uçum, ilanı takip eden 3'üncü gün saat 14.00'de TBMM'nin toplanacağını belirterek, "Cumhurbaşkanı seçiminin resmi kesin sonuçları ise perşembe günü ilan edilecek ve TBMM Başkanlığı'na bildirimi yapılacak. İlan günü, YSK tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanı seçim tutanağı da seçilen Cumhurbaşkanına verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. TBMM'nin ilk toplantı gününü takip eden 3 gün içinde de Cumhurbaşkanı, tutanağı teslim alıp yemin edecek" dedi.

"3 HAZİRAN'DA CUMHURBAŞKANIMIZIN YEMİNİ GERÇEKLEŞİR"

Uçum, bu takvime göre 2 Haziran Cuma günü TBMM'nin en yaşlı üye olan Devlet Bahçeli başkanlığında kendiliğinden toplanacağını ve milletvekillerinin yemin töreni yapılacağını belirtti. Uçum, takvimin devamına ilişkin şunları söyledi: "3 Haziran Cumartesi; TBMM Geçici Başkanı Sayın Bahçeli tarafından genel kurulda cumhurbaşkanı seçim tutanağının seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdimi ve aynı genel kurulda cumhurbaşkanımızın yemini gerçekleşir. Aynı gün yeni Cumhurbaşkanı töreni yeminden sonra Külliye'de yapılır. Yine aynı gün Külliye töreninden sonra cumhurbaşkanımız, kabinesini açıklar. Kabinenin atanmasıyla birlikte, milletvekili seçilmiş cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların görevi sona erer. Bunlar arasından yeniden atanan olursa o zaman da onların milletvekilliği sona erer.

"4 HAZİRAN'DA BAKANLAR İÇİN DEVİR-TESLİM TÖRENİ YAPILIR"

4 Haziran Pazar; atanan cumhurbaşkanı yardımcısı/yardımcıları ve bakanlar, TBMM genel kurulunda yemin eder. Aynı gün önceki cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar ile yenileri arasında devir-teslim töreni yapılır. Yine aynı gün milletvekili seçilmiş ama yeni atamadan sonra ve devir-teslime kadar ant içmemiş bakanlar devir-teslimden sonra TBMM Genel Kurulunda ant içerek yasama görevine başlarlar."

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