Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Yoksulluk göstergeleri azalırken, gelir dağılımı iyileşirken Türkiye sosyal harcamalarını arttırdı, sosyal devlet olma vasfını güçlendirdi"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Yoksulluk göstergeleri azalırken, gelir dağılımı iyileşirken Türkiye sosyal harcamalarını arttırdı, sosyal devlet olma vasfını güçlendirdi"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Yoksulluk göstergeleri azalırken, gelir dağılımı iyileşirken Türkiye sosyal harcamalarını arttırdı, sosyal devlet olma vasfını güçlendirdi"

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında hastanedeki iddialarla ilgili suç duyurusu

Hastalara eziyet, ölüm saatlerinde değişiklik
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağanak Sabiha Gökçen’i de vurdu! Teknik bölge tünelini su bastı, servisler mahsur kaldı

Sağanak Sabiha Gökçen’i de vurdu! Görüntü inanılmaz
Aynı ilçe, aynı saat, aynı yaş! 2 genç evlerinde ölü bulundu

Aynı ilçe, aynı saat, aynı yaş! 2 genç evlerinde ölü bulundu
10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Toprağın altından servet çıktı

10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Değerini duyan inanamadı
Aslı Baş davası 21 Ocak 2027'ye ertelendi, Ahmet Bayer duruşmalardan muaf tutuldu

Dava ertelendi, sanık duruşmalardan muaf tutuldu
Yüksekova'da esnaflığı bırakıp safran üretimine başladı! Kilosu 900 bin ile 1 milyon lira arasında

Kilosu 1 milyon liraya kadar çıkıyor! Hakkari'de hasat başladı
‘Spordata’ soruşturmasında 4 tutuklama

Canlı bahiste "7 saniye" kurnazlığı! Çok sayıda tutuklama var
Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti

Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti