Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Yoksulluk göstergeleri azalırken, gelir dağılımı iyileşirken Türkiye sosyal harcamalarını arttırdı, sosyal devlet olma vasfını güçlendirdi"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Yoksulluk göstergeleri azalırken, gelir dağılımı iyileşirken Türkiye sosyal harcamalarını arttırdı, sosyal devlet olma vasfını güçlendirdi"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Yoksulluk göstergeleri azalırken, gelir dağılımı iyileşirken Türkiye sosyal harcamalarını arttırdı, sosyal devlet olma vasfını güçlendirdi"
Kaynak: AA