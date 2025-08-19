Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Toplantısı"na katıldı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye olarak, adil ve kalıcı barış için diplomatik çabaları tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz.

Yılmaz, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, 13 ve 17 Ağustos'taki toplantılardan sonra bugün de Ukrayna konusunda düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Toplantısı"na katıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:

"Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, ABD ve Rusya devlet başkanlarının Alaska'da yaptığı görüşmenin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy, bazı Avrupa ülkelerinin liderleri, AB ve NATO temsilcileri ile Washington'da Sayın Trump arasında yapılan temaslar hakkında bilgilendirme ve değerlendirme yapılmıştır.

Önümüzdeki süreçte tarafların doğrudan buluşması halinde diplomatik çabalar yeni bir boyut kazanacaktır. Türkiye olarak, adil ve kalıcı barış için diplomatik çabaları tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
