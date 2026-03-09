Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Üçüncü ülkeleri de hedef alan saldırıları kınıyor, çatışmaların sona ermesi için diplomatik çabalarımızı çok taraflı olarak sürdürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Üçüncü ülkeleri de hedef alan saldırıları kınıyor, çatışmaların sona ermesi için diplomatik çabalarımızı çok taraflı olarak sürdürüyoruz'
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Üçüncü ülkeleri de hedef alan saldırıları kınıyor, çatışmaların sona ermesi için diplomatik çabalarımızı çok taraflı olarak sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yayılma riski giderek artan savaşın etkilerini değerlendirmek ve saldırıların sona ermesine yönelik çalışmaları gözden geçirmek amacıyla Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Sayın Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Sayın Ursula von der Leyen'in ev sahipliğinde düzenlenen Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldık. Bölgemizdeki diğer ülkelerin temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, Türkiye olarak önceliğimiz bölgesel istikrar ve huzur ile küresel refahı tehdit eden savaşın bir an önce sona ermesidir. Üçüncü ülkeleri de hedef alan saldırıları kınıyor, çatışmaların sona ermesi için diplomatik çabalarımızı çok taraflı olarak sürdürüyoruz. Uluslararası toplumun ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi halinde barışın tesis edilmesinin mümkün olacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

