Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsviçre Büyükelçisi Scheurer'i kabul etti

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Scheurer'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Scheurer ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Görüşmemizde; karşılıklı ticaret ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi ile İsviçre'nin 2026 AGİT Dönem Başkanlığı çerçevesinde iş birliği imkanlarını ele aldık. Ayrıca sağlık, bilim, siber güvenlik ve mesleki eğitim alanlarında iş birliğimizi detaylı şekilde değerlendirdik. İsviçre ile ikili ilişkilerimizi çok boyutlu bir zeminde ileriye taşıma irademize katkılarından dolayı Sayın Büyükelçi'ye teşekkür ediyorum" dedi.

