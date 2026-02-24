Haberler

Ukrayna'da Barış için Diplomatik Çabalar

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ukrayna'daki savaşın dördüncü yılını geride bıraktığımız bu kritik dönemde, uluslararası hukuku esas alan, adil ve kalıcı barışa zemin hazırlayacak diplomatik çabaların güçlendirilmesine olan desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Ukrayna'daki savaşın dördüncü yılını geride bıraktığımız bu kritik dönemde, uluslararası hukuku esas alan, adil ve kalıcı barışa zemin hazırlayacak diplomatik çabaların güçlendirilmesine olan desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Ukrayna konulu "Gönüllüler Koalisyonu Çevrimiçi Liderler Zirvesi"ne katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ukrayna'daki savaşın dördüncü yılını geride bıraktığımız bu kritik dönemde, uluslararası hukuku esas alan, adil ve kalıcı barışa zemin hazırlayacak diplomatik çabaların güçlendirilmesine olan desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da başlatılan müzakere sürecinin ortaya koyduğu diyalog zemininin ne kadar kıymetli olduğu bugün geldiğimiz noktada daha iyi anlaşılmaktadır. Bu kapsamda Türkiye olarak, kalıcı ve adil bir barış için çözümü destekleyecek siyasi ve hukuki çerçevenin oluşmasına yönelik her türlü çabaya katkı vermeyi, bölgemizde istikrar ve güvenliğin tesisi için üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Harun Kutbe
