Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Üzüntümüz büyük. Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da bulunduğu heyete Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, kardeş Libya halkına ve yönetimine sabır ve başsağlığı diliyorum. Uçağın düşmesine ilişkin başlatılan soruşturma, tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir."

