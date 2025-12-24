Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Üzüntümüz büyük. Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da bulunduğu heyete Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, kardeş Libya halkına ve yönetimine sabır ve başsağlığı diliyorum. Uçağın düşmesine ilişkin başlatılan soruşturma, tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir."