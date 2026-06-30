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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Koruyucu Aile Günü'nü kutladı Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, her çocuğun sevgi dolu bir yuva hakkı olduğunu vurgulayarak koruyucu ailelere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Her çocuk, koşulsuz sevileceği ve şefkatle besleneceği bir yuvanın sıcaklığını hak eder. Gönül kapılarını evlatlarımıza açan tüm koruyucu ailelerimizin günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bir çocuğun hayatına dokunmak, bir ülkenin geleceğini dokumaktır. Her çocuk, koşulsuz sevileceği ve şefkatle besleneceği bir yuvanın sıcaklığını hak eder. Gönül kapılarını evlatlarımıza açan tüm koruyucu ailelerimizin günü kutlu olsun."

Kaynak: AA / Harun Kutbe
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