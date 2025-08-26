Cevdet Yılmaz, Büyük Taarruz'un 103. Yıldönümünü Kutladı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Büyük Taarruz'un 103'üncü Yıldönümü ve Zafer Haftası'nı kutladı.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin bin yıllık yürüyüşünde Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a uzanan zaferler, bağımsızlık irademizin ve hürriyet tutkumuzun nişaneleridir. Aziz milletimize bu kutlu mirası armağan eden Sultan Alparslan'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Büyük Taarruz, mazlum milletlere umut olmuş, Cumhuriyetimizin kapısını aralamıştır. Malazgirt ise Anadolu'nun ebedi vatanımız olduğunun mührüdür. Bugün de aynı şuurla, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha güçlü, daha müreffeh ve her alanda tam bağımsız bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı üzere, ecdadımızın yolunda yürümek, kardeşliğimizi korumak ve birlik ruhumuzu geleceğe taşımak; Zafer Haftası'nın bizlere hatırlattığı en önemli sorumluluğumuzdur. Rabbim aziz milletimizin yolunu açık etsin. Büyük Taarruz'un 103'üncü Yıldönümü ve Zafer Haftamız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.