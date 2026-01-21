Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bayrağımıza yönelik saldırı hukuk içinde en sert şekilde karşılık görecektir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk bayrağına yönelik saldırılar karşısında hukuk içinde en sert karşılığın verileceğini vurguladı. Yılmaz, bayrağın ortak bir değer olduğunu belirterek, saldırıların cezasız kalmayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bayrağımıza yönelik saldırı hukuk içinde en sert şekilde karşılık görecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırı hakkındaki soru üzerine Yılmaz, "Bayrak ortak değerimizdir. Buna yönelik her türlü tahrik ve saldırı, en sert şekilde her türlü karşılık hukuk içinde karşılık görecektir. Hepimiz bu konuda duyarlılığımızı ifade ettik. İdari ve adli soruşturmalar da başlatıldı. Biz bir hukuk devletiyiz. Bu çerçevede ne gerekiyorsa her şey kararlı bir şekilde yapılacaktır. Kimsenin bir şüphesi olmasın. Bayrağımıza yapılan bu saldırı 86 milyona yapılan saldırıdır. Bayrağımıza yapılan saldırı hiçbir şekilde cezasız kalmayacaktır" dedi. - ANKARA

