Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Anayasa Komisyonu'nun Çalışma Yöntemlerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Anayasa Komisyonu, kapalı bir yapıda değil, geniş bir istişare zemininde çalışacak. Milletvekillerimiz, akademisyenlerimiz, sivil toplum temsilcileri ve toplumun farklı kesimleriyle iletişim halinde olacak, mevcut çalışmalardan, birikimlerden ve fikirlerden faydalanılacak." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Anayasa Komisyonu'na ilişkin soruyu yanıtlayan Yılmaz, bayram öncesinde, sadece komisyonun çalışma usulüne ilişkin bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceklerini, asıl yoğun ve kapsamlı çalışmaların ise bayram sonrasında yapılacağını söyledi.

"Tüm partilerin ortak sorumluluğu var"

İlk toplantının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını aktaran Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın toplantılara katılımı kendi takdirlerindedir. Zaman zaman katılacaklarını ifade ettiler, dediğim gibi hangi toplantıya iştirak edecekleri kendi takdirlerindedir." diye konuştu.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Anayasa Komisyonu, kapalı bir yapıda değil, geniş bir istişare zemininde çalışacak. Milletvekillerimiz, akademisyenlerimiz, sivil toplum temsilcileri ve toplumun farklı kesimleriyle iletişim halinde olacak, mevcut çalışmalardan, birikimlerden ve fikirlerden faydalanılacak. Komisyon, sürece siyasi ve hukuki düzeyde nezaret edecek, genel çerçeveyi belirlerken farklı uzmanlık alanlarından da katkı alacak. Bu kapsamda çalıştaylar da gündemimizde. Hangi yöntem faydalı olacaksa o tercih edilecek, bu konuda bir sınırlamamız yok.

Bu komisyon dikkat ederseniz parti idaresinin, Meclis'in ve hükümetin temsil edildiği bir yapı şeklinde oluşturulmuş durumda. Hükümeti temsilen Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yürütülecek çalışmalar. Dolayısıyla da komisyon hükümet, grup ve partinin bir çatısı gibi düşünülebilir. Bu, elbette diğer paydaşların sürece katkı vermeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü bu, tek bir partinin tek başına yürütebileceği bir süreç değil. Tüm partilerin ortak sorumluluğu var."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kendi perspektiflerinden çalışmalarını ortaya koyacaklarını, komisyon olarak katkı alabilecekleri kesimleri ziyaret edeceklerini ve diğer kesimlerin çalışmalarıyla da birleşerek ortaya ortak bir sonuç çıkmasını hedeflediklerini söyledi.