Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Anayasa Komisyonu'nun Çalışma Yöntemlerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Anayasa Komisyonu'nun Çalışma Yöntemlerini Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Komisyonu'nun geniş bir istişare zemini üzerinde çalışacağını ve tüm paydaşların görüşlerini alarak ortak bir sonuç hedefleyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Anayasa Komisyonu, kapalı bir yapıda değil, geniş bir istişare zemininde çalışacak. Milletvekillerimiz, akademisyenlerimiz, sivil toplum temsilcileri ve toplumun farklı kesimleriyle iletişim halinde olacak, mevcut çalışmalardan, birikimlerden ve fikirlerden faydalanılacak." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Anayasa Komisyonu'na ilişkin soruyu yanıtlayan Yılmaz, bayram öncesinde, sadece komisyonun çalışma usulüne ilişkin bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceklerini, asıl yoğun ve kapsamlı çalışmaların ise bayram sonrasında yapılacağını söyledi.

"Tüm partilerin ortak sorumluluğu var"

İlk toplantının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını aktaran Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın toplantılara katılımı kendi takdirlerindedir. Zaman zaman katılacaklarını ifade ettiler, dediğim gibi hangi toplantıya iştirak edecekleri kendi takdirlerindedir." diye konuştu.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Anayasa Komisyonu, kapalı bir yapıda değil, geniş bir istişare zemininde çalışacak. Milletvekillerimiz, akademisyenlerimiz, sivil toplum temsilcileri ve toplumun farklı kesimleriyle iletişim halinde olacak, mevcut çalışmalardan, birikimlerden ve fikirlerden faydalanılacak. Komisyon, sürece siyasi ve hukuki düzeyde nezaret edecek, genel çerçeveyi belirlerken farklı uzmanlık alanlarından da katkı alacak. Bu kapsamda çalıştaylar da gündemimizde. Hangi yöntem faydalı olacaksa o tercih edilecek, bu konuda bir sınırlamamız yok.

Bu komisyon dikkat ederseniz parti idaresinin, Meclis'in ve hükümetin temsil edildiği bir yapı şeklinde oluşturulmuş durumda. Hükümeti temsilen Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yürütülecek çalışmalar. Dolayısıyla da komisyon hükümet, grup ve partinin bir çatısı gibi düşünülebilir. Bu, elbette diğer paydaşların sürece katkı vermeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü bu, tek bir partinin tek başına yürütebileceği bir süreç değil. Tüm partilerin ortak sorumluluğu var."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kendi perspektiflerinden çalışmalarını ortaya koyacaklarını, komisyon olarak katkı alabilecekleri kesimleri ziyaret edeceklerini ve diğer kesimlerin çalışmalarıyla da birleşerek ortaya ortak bir sonuç çıkmasını hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

Prensipte anlaştı! İşte Dzeko'nun yeni takımı
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı

Kamerayla görüntülerken saldırdı! Peşini bir an olsun bırakmadı
Tutuklu ve hükümlülere Kurban Bayramı'nda açık görüş izni

Hükümlü ve tutuklular için Kurban Bayramı kararı
Milyonlarca dolarlık sırlar Osmaniye'de saklı! Çözülmesi için ödüller kondu

Milyonlarca dolarlık sırlar burada saklı! Çözülmesi için ödüller kondu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.