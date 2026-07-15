Yılmaz ve Göktaş, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anma törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bırakarak dua etti ve şehit yakınları ile gazilerle sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek demeti bıraktı.
Yılmaz ve beraberindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısının karşısında yer alan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törene katıldı.
Tören alanına, şehit yakınları ve gazilerle beraber gelen Yılmaz, anıta çiçek demeti bırakarak, dua etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Göktaş, daha sonra şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.
Törende, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ve Mehteran Birliği de marş icra etti.
Kaynak: AA / Harun Kutbe