Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit asker Şenel'e rahmet diledi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit asker Şenel'e rahmet diledi

AA - Abdullah Yasin Güler - Politika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit asker Şenel'e rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'e rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'e rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde 13 Mayıs'ta teröristlerin kalleş saldırısı sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen kahraman askerimiz Haydar Şenel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Politika

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